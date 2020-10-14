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39% россиян готовы отказаться от выходных ради повышения

08:24
  • среда
  • 14 октября 2020

Карьеристы согласны и не на такое

39% граждан России готовы задерживаться на работе и трудиться в выходные дни, если за это они получат повышение. 
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12% опрошенных согласны переехать в другой город ради продвижения по карьерной лестнице, 6% не против проводить свободное время с начальством, а 3% готовы закрывать глаза на грубое отношение со стороны руководителя. 

1% респондентов признались, что они способны сплетничать о коллегах и мешать им работать. Все это для того, чтобы заслужить новую должность. 

Как пишет RT со ссылкой на сервис "Работа.ру", 53% россиян не хотят идти ни на какие ухищрения ради повышения. 

В опросе участвовали 3,2 тысячи человек.

На днях глава Минтруда сообщил, что с марта число зарегистрированных безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек - до 4,8 миллиона. 

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