39% россиян готовы отказаться от выходных ради повышения

Карьеристы согласны и не на такое

39% граждан России готовы задерживаться на работе и трудиться в выходные дни, если за это они получат повышение.

12% опрошенных согласны переехать в другой город ради продвижения по карьерной лестнице, 6% не против проводить свободное время с начальством, а 3% готовы закрывать глаза на грубое отношение со стороны руководителя.

1% респондентов признались, что они способны сплетничать о коллегах и мешать им работать. Все это для того, чтобы заслужить новую должность.

Как пишет RT со ссылкой на сервис "Работа.ру", 53% россиян не хотят идти ни на какие ухищрения ради повышения.

В опросе участвовали 3,2 тысячи человек.

На днях глава Минтруда сообщил, что с марта число зарегистрированных безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек - до 4,8 миллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"