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Эксперт рассказала, как обеззаразить смартфон

08:34
  • среда
  • 14 октября 2020

Придется выбирать между одной из характеристик гаджета и собственным здоровьем

Люди постоянно пользуются смартфонами, но при этом забывают обеззараживать гаджеты, что в период пандемии значительно повышает риск заразиться коронавирусной инфекцией. Эксперт Людмила Мурзина объяснила, как обезопасить свой телефон и себя.

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За последние полгода у людей по всему миру вошло в привычку носить маски, часто мыть руки и регулярно обрабатывать вещи санитайзерами. Однако смартфонам в этом случае нужно уделять особое внимание.

"Смартфоны – одно из средств распространения заразы. Действительно, на смартфоне всегда много микроорганизмов, микробов и вирусов. Коронавирус, конечно, тоже может на нем присутствовать. Самая главная защита – регулярное очищение. Очищать смартфон надо как руки, то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором", - рекомендовала Мурзина.

Она отметила, что многие флагманские модели сейчас можно буквально помыть водой из-под крана, поскольку гаджеты делают водозащитными. Но всё-таки гораздо проще протереть телефон антисептиком, хотя это и может навредить олеофобному покрытию. Эксперт подчеркнула, что в этом случае придется расставить приоритеты и выбрать, что важнее: защита смартфона от жира и грязи или же от вирусов, передает Радио Sputnik.

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