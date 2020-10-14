ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция перебросила в Карабах сотни боевиков

08:31
  • среда
  • 14 октября 2020

Часть из них хочет вернуться, не выдержав ожесточенных боев

Американские СМИ сообщили о переброске членов террористических организаций в район конфликта в Нагорном Карабахе. По данным авторитетного издания Wall Street Journal, из Сирии туда отправлены сотни связанных с Турцией боевиков. Издание ссылается на источник, непосредственно связанный с переброской.
Конфликт в Нагорном Карабахе: перемирие не соблюдается

Как сообщает WSJ, еще в июле среди сирийских мятежных группировок начала распространяться информация о том, что Турция вербует бойцов для участия в боевых действиях. Отправлять отряды из Сирии в зону конфликта начали в середине сентября. В каждой группе было около 100 человек. "Сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией", - пишет издание. И добавляет, что еще сотни готовятся к отправке.

Один из боевиков рассказал, что за участие в боевых действиях им платят до 2 тысяч долларов в месяц. В то же время, многих такое вознаграждение уже не удерживает в Карабахе - десятки вернулись, не выдержав ожесточенности боев. По данным источника газеты, потери среди боевиков быстро растут, еще около 200 из прибывших в Карабах просят вернуть их домой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Боевики
Боевики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.