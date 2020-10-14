Турция перебросила в Карабах сотни боевиков

Часть из них хочет вернуться, не выдержав ожесточенных боев

Американские СМИ сообщили о переброске членов террористических организаций в район конфликта в Нагорном Карабахе. По данным авторитетного издания Wall Street Journal, из Сирии туда отправлены сотни связанных с Турцией боевиков. Издание ссылается на источник, непосредственно связанный с переброской.

Как сообщает WSJ, еще в июле среди сирийских мятежных группировок начала распространяться информация о том, что Турция вербует бойцов для участия в боевых действиях. Отправлять отряды из Сирии в зону конфликта начали в середине сентября. В каждой группе было около 100 человек. "Сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией", - пишет издание. И добавляет, что еще сотни готовятся к отправке.

Один из боевиков рассказал, что за участие в боевых действиях им платят до 2 тысяч долларов в месяц. В то же время, многих такое вознаграждение уже не удерживает в Карабахе - десятки вернулись, не выдержав ожесточенности боев. По данным источника газеты, потери среди боевиков быстро растут, еще около 200 из прибывших в Карабах просят вернуть их домой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"