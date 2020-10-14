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Россиян призвали не скрывать болезни при вакцинации

08:49
  • среда
  • 14 октября 2020

Это может быть опасно

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что перед вакцинацией нельзя скрывать наличие каких-либо заболеваний. Это может вызвать нежелательные реакции и побочный эффект.  
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"На этом этапе (клинических испытаний) должны отбираться здоровые добровольцы, но бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно - людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией", - цитирует Горелова РИА Новости

По словам Александра Горелова, после вакцинации у человека может подняться температура, появиться слабость, а также покраснение и боль в месте инъекции. Все это нормальная индивидуальная реакция организма. 

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Препарат "Спутник V" разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина вводится в два этапа с промежутком в три недели. "Спутник V" ввели уже 12 тысячам россиян.  

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