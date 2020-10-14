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Медведев предложил бесплатно выдавать россиянам лекарства

08:44
  • среда
  • 14 октября 2020

Речь идет о препаратах, которые выписал врач

Дмитрий Медведев предложил выдавать россиянам бесплатно те лекарства, которые выписывает врач. Председатель "Единой России" подчеркнул, что партия в своей новой программе уделит особое внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.

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"Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования", - заявил Медведев.

Он отдельно отметил важность поддержки медработников и специализированных медвузов, а также развития отечественной фарминдустрии и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.

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