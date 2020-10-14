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Трамп рассказал о побочном эффекте лекарства от коронавируса

08:54
  • среда
  • 14 октября 2020

Президент США почувствовал себя суперменом

Дональд Трамп в восторге от экспериментального лекарства, которым его лечили от коронавируса. Президент США признался, что после приема препарата почувствовал себя суперменом.
Переболевший коронавирусом Трамп вернулся в предвыборную гонку

"Все, что я знаю, так это то, что я принял что-то, что бы это ни было, но я очень быстро почувствовал себя хорошо. Не знаю, что это было. Антитела... Не знаю, я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен", - рассказал американский лидер своим сторонникам в штате Пенсильвания.

Трамп также отметил, как хорошо быть президентом: почувствовал себя "не на 100%" - и вокруг тебя множество врачей. Президент США заверил сторонников, что у него выработался иммунитет и он не опасен для окружающих.

Трампа госпитализировали с коронавирусом 2 октября, а 5-го числа президент США уже выписался из больницы и вернулся в Белый дом. Лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что американского лидера лечили экспериментальной сывороткой, изготовленной на основе антител.

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