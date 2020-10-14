Москвичам пообещали аномально теплый день

В столицу неумолимо движутся холода

Среда станет для жителей Москвы и Подмосковья последним аномально теплым днём, рассказала метеоролог Елена Волосюк. По ее словам, днем температура в городе повысится до +18 градусов.

"Сегодня заключительный день аномального тепла в столичном регионе. Все дело в том, что мы будем находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над странами Восточной Европы, и температурный режим в Москве сегодня прогнозируется на восемь-девять градусов выше нормы", - предупредила синоптик.

Она добавила, что местами возможны кратковременные дожди и облачная погода с прояснениями. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы – 746 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"