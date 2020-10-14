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Москвичам пообещали аномально теплый день

09:13
  • среда
  • 14 октября 2020

В столицу неумолимо движутся холода

Среда станет для жителей Москвы и Подмосковья последним аномально теплым днём, рассказала метеоролог Елена Волосюк. По ее словам, днем температура в городе повысится до +18 градусов.

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"Сегодня заключительный день аномального тепла в столичном регионе. Все дело в том, что мы будем находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над странами Восточной Европы, и температурный режим в Москве сегодня прогнозируется на восемь-девять градусов выше нормы", - предупредила синоптик.

Она добавила, что местами возможны кратковременные дожди и облачная погода с прояснениями. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы – 746 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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