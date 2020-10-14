Россияне назвали размер зарплаты для счастливой жизни

Только 4% довольны своим заработком

Опрос банка "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" показал, что для счастья россиянам в среднем достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц. При этом у москвичей запросы несколько выше - 150-300 тысяч.

Выяснилось также, что среднестатистический россиянин называет неплохой зарплату в 60 тысяч рублей.

43% респондентов хотели бы получать как минимум в 10 раз больше, чем зарабатывают сейчас. 8% заявили, что для счастья им не хватает миллиона долларов. 4% опрошенных довольны своим заработком.

В Московском регионе и на Северо-Западе живет больше всего людей, которых устраивает их зарплата (6%). Меньше всего таких на Северном Кавказе (1%), передает РИА Новости.

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