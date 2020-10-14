ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне назвали размер зарплаты для счастливой жизни

09:18
  • среда
  • 14 октября 2020

Только 4% довольны своим заработком

Опрос банка "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" показал, что для счастья россиянам в среднем достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц. При этом у москвичей запросы несколько выше - 150-300 тысяч. 
39% россиян готовы отказаться от выходных ради повышения

Выяснилось также, что среднестатистический россиянин называет неплохой зарплату в 60 тысяч рублей.

43% респондентов хотели бы получать как минимум в 10 раз больше, чем зарабатывают сейчас. 8% заявили, что для счастья им не хватает миллиона долларов. 4% опрошенных довольны своим заработком.

В Московском регионе и на Северо-Западе живет больше всего людей, которых устраивает их зарплата (6%). Меньше всего таких на Северном Кавказе (1%), передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка на работе
Девушка на работе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.