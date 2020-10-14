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Украинцы недовольны Зеленским

09:38
  • среда
  • 14 октября 2020

Демократии стало меньше, считают граждане

Жители Украины оценили политическую ситуацию в стране при президенте Владимире Зеленском. Результаты исследования предоставил Национальный демократический институт США, поддерживаемый американским правительством.

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Около трети (35%) граждан Украины считают, что страна движется по неверному пути. "Кроме того, существует обеспокоенность по поводу отката демократии — 22 процента считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше", - показал опрос.

Многие респонденты отметили, что при Зеленском значительно ухудшилось качество работы систем образования и здравоохранения. 63% опрошенных упомянули о негативных изменениях в государственной экономике. 60% украинцев указали на проблемы, связанные с обстановкой на рынке труда, а 72% пожаловались на рост цен.

В целом украинцы выразили недовольство работой президента и отметили, что Зеленский не способен сдержать свои предвыборные обещания, передает RT.

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