Украинцы недовольны Зеленским

Демократии стало меньше, считают граждане

Жители Украины оценили политическую ситуацию в стране при президенте Владимире Зеленском. Результаты исследования предоставил Национальный демократический институт США, поддерживаемый американским правительством.

Около трети (35%) граждан Украины считают, что страна движется по неверному пути. "Кроме того, существует обеспокоенность по поводу отката демократии — 22 процента считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше", - показал опрос.

Многие респонденты отметили, что при Зеленском значительно ухудшилось качество работы систем образования и здравоохранения. 63% опрошенных упомянули о негативных изменениях в государственной экономике. 60% украинцев указали на проблемы, связанные с обстановкой на рынке труда, а 72% пожаловались на рост цен.

В целом украинцы выразили недовольство работой президента и отметили, что Зеленский не способен сдержать свои предвыборные обещания, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"