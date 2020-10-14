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Борьба с COVID-19: Собянин перевел часть школьников на дистанционку

09:21
  • среда
  • 14 октября 2020

Старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, отметил мэр

Учащиеся столичных школ с шестого по 11 класс переводятся на дистанционный режим обучения на ближайшие две недели. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.
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При этом ученики с первого по пятый класс возвращаются в учебные заведения и возобновляют занятия в очном режиме.

"По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу", - отметил мэр.

Собянин также рассказал, что двухнедельные каникулы, которые были объявлены в школах, дали свой эффект. "За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет", - указал мэр.

В России накануне был зафиксирован новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19 – 13868 человек.

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