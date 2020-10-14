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В Москве младшие школьники выходят на очное обучение

09:32
  • среда
  • 14 октября 2020

С 19 октября для младших классов возобновляются очные занятия

Ученики младших классов московских школ вернутся за парты с 19 октября. О решении столичных властей сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Он пояснил, что учащимся 1-5 классов нелегко адаптироваться к дистанционному формату обучения.
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"По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу", - написал мэр столицы в своем блоге.

Собянин отметил, что у пятиклассников ситуация особая: это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Ребенок легче перенесет стрессовую ситуацию, если также будет посещать школу.

В то же время, учитывая эпидемиологическую обстановку, необходимо уменьшить нагрузку на школы. Надо максимально рассредоточить детей внутри зданий, минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах. Поэтому старшеклассников переводят на дистанционный формат обучения. Собянин напомнил: благодаря уже принятым мерам доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%.

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