У Стычкина и Сутуловой родился первенец

Актер записал видео из роддома

У актеров Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился ребенок. Артист опубликовал в Instagram видео, сделанное в роддоме.

На опубликованных кадрах Стычкин, лежа на подушке в стерильном халате, произносит проникновенный монолог.

"Послушай, милый друг, я абсолютно счастлив… Блуждая по улицам, по площадям, рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, я гордо несу в себе свое невообразимое счастье. Прокатят века, школьники будут скучать над историей наших потрясений. Все пройдет, мой милый друг, но счастье мое, счастье остается", - сказал Стычкин.

Видимо, он записал видео вскоре после рождения ребенка.

Пост он сопроводил шутливыми хештегами "сын за отца ответчик", "Авраам родил Исаака", "хоккейная команда". На видео он отметил Ольгу Сутулову и своих четырех детей от предыдущих отношений.

- О! И вы! Какие молодцы! Поздравляй Олю, поздравляй себя! Женя, а не снять ли нам сериал "Пожилой папа"? - написал в комментариях 49-летний актер Леонид Барац, у которого 12 октября родился сын.

- Ну какой же счастливый, Жек - светишься! Поздравляем вас, многогранный отец.

- Ура! Сил, здоровья и молочных рек.

- Поздравляю вас! Крутыши.

- Ура, ура, ура!

- Здоровья малышу и родителям. Будьте счастливы, поздравляю.

О беременности Ольги Сутуловой стало известно в сентябре. Для нее это первый ребенок, а для Стычкина - пятый.

Стычкин и Сутулова начали встречаться на съемках фильма "Контракт на любовь". С 2007 года актер жил на две семьи, не решаясь уйти от пианистки Екатерины Сканави. Возлюбленные поженились в 2012 году.

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