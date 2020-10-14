Ракета "Союз" с новым экипажем МКС стартовала с "Байконура"

На борту россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс

В среду должна начаться стыковка с Международной космической станцией "Союза МС-17". Ракета-носитель с кораблём стартовала сегодня с "Байконура". Он летит по сверхбыстрой схеме. Экипаж доберётся до МКС за рекордное время.

Исторический момент. Никаких накладок. Команда "пуск" звучит в 8:45 по московскому времени. Через десять минут "Союз МС-17" отделяется от третьей ступени ракеты-носителя и берёт курс на МКС. В данный момент экипаж уже готовится к стыковке - она запланирована на 11:52. Такая быстрая транспортировка должна стать абсолютным рекордом - впервые космонавты доберутся до станции за три часа семь минут, передает "ТВ Центр".

Такая поистине космическая скорость объяснима - сближение с МКС впервые пройдёт по двухвитковой схеме. Доступна такая "укороченная" версия транспортировки благодаря ракете-носителю "Союз-2.1.А". На заданную орбиту он может выводить космические объекты с высочайшей точностью. Система давно смоделирована и успешно опробована на пяти грузовых кораблях "Прогресс".

В составе экспедиции россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков - для него, кстати, этот полёт - дебютный, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. У американки сегодня двойной праздник - перед стартом её поздравили с днём рождения. Позади множество проверок и строгий карантин - подготовка к полёту в условиях пандемии стала намного жёстче. Впрочем, в безопасности здоровья экипажа уверены все его члены. Вирус на МКС не пройдёт.

Впереди у космонавтов - десятки научных исследований и 4 новых эксперимента. Самая главная цель - это продолжение поисков места утечки воздуха на станции. Россиян ждут два выхода в открытый космос. Первый запланирован в ноябре, второй - в феврале. Это необходимо для подготовки отстыковки и затопления модуля "Пирс" - его место займёт новый модуль "Наука". Запустят его уже в апреле следующего года.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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