Собянин рассказал, почему старшеклассников переведут на дистанционку

Они достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, отметил мэр столицы

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в российских регионах вводятся дополнительные ограничения. В Еврейской автономии на удаленку переводят сотрудников большинства предприятий. В Курганской области на дистанционное обучение перешли колледжи и вузы. В Башкирии - школы. В Москве такая мера уже показала свою эффективность.

Хоть неожиданно длинные каникулы и показали свою эффективность – заболевших детей стало меньше – но некоторые ограничения решено сохранить – об этом пишет Сергей Собянин в своем блоге. Младшие классы - с 1-х по 5-ые вернутся в школы уже в понедельник. Транспортные карты детям разблокируют. А вот старшеклассники учиться будут дома, дистанционно. Болеют они чаще. Вполне самостоятельные. С онлайн обучением справятся, считают в мэрии и в школах.

"Для нас облегчение. Потому что мы сможем развести ученические потоки еще больше, чем раньше. Потому что приблизительно 70 классов у нас будут учиться, а 90 классов по нашему комплексу будут находиться на дистанционном обучении", - рассказал директор школы №1547 Андрей Баринов.

Но сейчас важно защитить и учителей старшего возраста. Экспериментом станет так называемое тьюторство. То есть они на время возьмут на себя обязанности репетиторов у детей с особенными потребностями в обучении. А вести уроки за них будут студенты педагогических вузов. Тут и практика, и огромная помощь в непростые времена.

Меры по борьбе с коронавирусом сейчас принимают по всей стране. На помощь Алтайским врачам отправились медики из других менее загруженных регионов. Откликнулись врачи их Красноярска, Новосибирска и даже Калининграда. Ведь местные инфекционисты просто не справляются. По сравнению с прошлым годом пациентов с пневмонией стало в 7 раз больше.

В Бурятии разворачивают дополнительные госпитали. Многофункциональный медцентр Минобороны начал принимать и гражданских пациентов. Ежедневно сюда поступают до 15-ти человек. Госпиталь укомплектован необходимыми лекарствами, а врачи прошли специальное обучение. Помимо этого, в Бурятии уже началась вакцинация медиков от коронавируса. Те, кто работает в красной зоне, в приоритете.

В Санкт-Петербурге расконсервировали временный госпиталь в ЛенЭкспо. А теперь под ковидных больных перепрофилируют и Николавскую больницу. Тут уже работает санитарный пропускник и установлена система обеспечения коек кислородом. Войну с вирусом ведут всеми средствами.

На время дезинфекции работу Хабаровского вокзала пришлось даже приостановить. Обрабатывают каждый угол. Санобработка идет и в общественном транспорте, во дворах и помещениях. В день по несколько раз. И конечно, рейды. Роспотребнадзор и полиция напоминает: ношение масок - обязательно для всех. Перчатки тоже помогут защитить от заражения. Только так можно уберечь себя и своих близких, а также не допустить повторения жёстких ограничительных мер.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"