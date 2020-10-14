Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1970 пациентов

С начала пандемии в Москве выявлен 339 431 случай коронавируса

Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве растет. Из столичных больниц за минувшие сутки выписались еще 1970 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1970 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 266470", - сказала вице-мэр журналистам.

Заммэра напомнила, что отсутствие заболевания подтверждается специальными исследованиями. Врачи проводят их перед выпиской пациентов.

С начала пандемии в Москве выявлен 339 431 случай коронавируса. Скончались от связанных с COVID-19 болезней 5 739 человек.

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