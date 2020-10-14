В Роспотребнадзоре обнаружили перспективные соединения для лекарств от коронавируса

В настоящее время основное внимание уделяется лечению симптомов и осложнений

Исследователи из центра "Вектор" Роспотребнадзора проанализировали противовирусные свойства более 500 терапевтических средств и выявили свыше 15 перспективных соединений для создания лекарств от COVID-19.

Специалисты рассказали, что изучение свойств соединений проходило в два этапа: на культурах клеток и на лабораторных животных.

"Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", - отмечается в сообщении.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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