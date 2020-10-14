В России оценили планы США по соглашению о контроле над вооружениями

Забота о ядерной безопасности во всем мире со стороны США носит декларативный характер

Говорить о соглашении с Соединёнными Штатами по СНВ-3 ещё рано. Оснований для прорыва в этой сфере нет, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Таким образом, он опроверг сообщения американцев о том, что Россия скоро согласится на заморозку ядерных арсеналов.

Предвыборное заявление об очередной "супер сделке века" администрация Трампа делает руками спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями. О продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Маршалл Биллингсли говорит как о деле практически решенном. Тон традиционно для Вашингтона ультимативный.

"Мы сообщили России, что, по сути, хотим продлить новый ДСНВ на некоторое время, но при условии, что они в свою очередь согласятся на ограничение, замораживание своих ядерных арсеналов, мы готовы сделать то же самое. Это компромиссное предложение. Мы выдвинули комплекс мер, которые дали бы некоторую уверенность в том, что Россия будет соблюдать замораживание ядерных арсеналов. Вашингтон может заключить это соглашение хоть завтра, но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом", - заявил Биллингсли.

Договор СНВ-3 о взаимном сокращении Россией и США ядерных арсеналов вступил в силу 9 лет назад. И после выхода американцев в одностороннем порядке из многих других соглашений является единственным пока еще действующим документом, ограничивающим ракетно-ядерные потенциалы каждый страны. Но и он истекает в феврале следующего года. С тех пор, как начались консультации о возможности продления, позиции двух стран диаметральным образом разошлись: Москва считает, что пролонгация должна состояться без каких-либо условий. Вашингтон мало того, что настаивает на заморозке Россией своих ядерных арсеналов, пытается приплести в двустороннее соглашение еще и Китай. И выдвигает это как одно из условий.

В российском МИД опровергли заявления из-за океана о том, что Москва готова уже чуть ли не завтра подписать договор с обязательством о заморозке ядерных программ арсеналов.

В Пекине, который американцы, грозя всяческими карами и санкциями, усиленно пытаются втянуть в двусторонний договор с Москвой, в принципе не против присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями. Но при условии, что и США сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении китайской стороны.

Однако, как уже неоднократно указывала Москва, эта якобы забота о ядерной безопасности во всем мире со стороны Вашингтона носит исключительно декларативный характер. По факту, даже во время действия СНВ-3 американцы не сокращали, а наращивали свои потенциалы.

"Там очень много противоречий, которые сами американцы нарушили. Например, по договору СНВ-3 ракеты "Трайдент-2" должны нести 4 боеголовки, но в этом году, согласно финансовому плану закупок, Пентагон ставит на эти ракеты 12 боеголовок. То есть, они уже нарушили договор СНВ-3", - рассказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

На словах Дональд Трамп заявляет: в случае победы на выборах, не будет втягивать Америку в бесконечные, нелепые войны. Но при этом продолжает бряцать оружием.

Удивить своими вооружениями такие миролюбивые на словах американцы собираются своих союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развернуть там ракеты средней и меньшей дальности. В Вашингтоне испугались активных действий Китая, который размещает в этой же зоне боеприпасы, способные без труда долететь до американских берегов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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