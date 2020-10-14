В Сирии боевики готовят провокацию с использованием химоружия

К постановке привлечены "Белые каски"

В Сирии боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. К постановке привлекли и псевдогуманитарную организацию "Белые каски", передает "ТВ Центр".

У её сотрудников большой опыт участия в таких инсценировках. Местом проведения акции выбрали Идлибскую зону деэскалации. Террористы уже доставили бочки с хлором в один из населённых пунктов.

Туда же прибыли несколько машин с активистами "Белых касок". Они будут изображать оказание помощи пострадавшим после взрыва или обстрелов, которые устроят экстремисты. Но в применении химоружия против мирных граждан намерены обвинить правительственную армию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"