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В Сирии боевики готовят провокацию с использованием химоружия

11:52
  • среда
  • 14 октября 2020

К постановке привлечены "Белые каски"

В Сирии боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. К постановке привлекли и псевдогуманитарную организацию  "Белые каски", передает "ТВ Центр".
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У её сотрудников большой опыт участия в таких инсценировках. Местом проведения акции выбрали Идлибскую зону деэскалации. Террористы уже доставили бочки с хлором в один из населённых пунктов.

Туда же прибыли несколько машин с активистами "Белых касок". Они будут изображать оказание помощи пострадавшим после взрыва или обстрелов, которые устроят экстремисты. Но в применении химоружия против мирных граждан намерены обвинить правительственную армию.

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