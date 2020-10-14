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Парламент Киргизии утвердил правительство Жапарова

12:28
  • среда
  • 14 октября 2020

Ранее глава государства признал назначение Жапарова незаконным из-за недостигнутого кворума

Парламент Киргизии в среду утвердил программу и структуру правительства во главе с Садыром Жапаровым. Этот вопрос рассматривался повторно. Депутаты одобрили состав кабмина ещё 10 октября, передает "ТВ Центр".

Но президент Сооронбай Жээнбеков назвал решение незаконным из-за отсутствия кворума в законодательном собрании. Утвердить Жапарова премьер-министром требовали и митингующие, которые собрались сегодня у Дома правительства в центре Бишкека.

Демонстранты также выступили за отставку главы государства. Однако в целом обстановка на митинге в столице республики спокойная.

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