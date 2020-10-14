На самой высокой горе Африки горят леса

Ситуацию постепенно удается взять под контроль

На самой высокой горе Африки - Килиманджаро в Танзании - тушат сильнейший природный пожар. Лес горит на высоте 3 тысячи метров, сообщает "ТВ Центр".

Круглосуточно борьбу с огнем ведут 600 человек. Спасателям помогают местные жители. Работать приходится в труднодоступной местности. Сильный ветер раздувает пламя, пожар уже распространился на территорию национального парка.

Он вспыхнул в воскресенье на склоне, где располагались два туристических лагеря. Никто из людей не пострадал. Власти страны сообщили, что ситуацию понемногу удается взять под контроль, но огонь уже уничтожил большую часть лесного массива.

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