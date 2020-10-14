ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На самой высокой горе Африки горят леса

12:18
  • среда
  • 14 октября 2020

Ситуацию постепенно удается взять под контроль

На самой высокой горе Африки - Килиманджаро в Танзании - тушат сильнейший природный пожар.  Лес горит на высоте 3 тысячи метров, сообщает "ТВ Центр"

Круглосуточно борьбу с огнем ведут 600 человек. Спасателям помогают местные жители. Работать приходится в труднодоступной местности. Сильный ветер раздувает пламя, пожар уже распространился на территорию национального парка.

Он вспыхнул в воскресенье на склоне, где располагались два туристических лагеря. Никто из людей не пострадал. Власти страны сообщили, что ситуацию понемногу удается взять под контроль, но огонь уже уничтожил большую часть лесного массива.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Природные пожары на Килиманджаро
Природные пожары на Килиманджаро
Природные пожары на Килиманджаро
Природные пожары на Килиманджаро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.