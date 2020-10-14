Зрители ТВЦ продолжают сбор средств на лечение Серёжи Станкевича

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение четырёхлетнего Серёжи Станкевича. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика тяжёлый и очень редкий врождённый порок сердца.

Он уже перенёс две сложнейшие операции. Провести их согласился только один врач - выдающийся кардиохирург в немецкой клинике. И вот теперь необходимо как можно скорее сделать контрольное обследование. Его стоимость почти два миллиона рублей. У родителей Серёжи таких денег нет. За прошедший день удалось собрать большую часть средств. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но ещё требуется 450 тысяч рублей.

Мы продолжаем помогать Серёже все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Серёжи Станкевича, программа 1093

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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