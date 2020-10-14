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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

10:35
  • среда
  • 14 октября 2020

Министр обратил внимание на сложности

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться напряженной, считает глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Мы видим, что сегодня ситуация остаётся напряжённой, крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны", - заявил он.

По словам министра, основную роль в сложившейся ситуации играет поведение населения и соблюдение гражданами ряда противоэпидемических мероприятий, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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