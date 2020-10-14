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Минздрав: каждый десятый пациент с COVID-19 – в тяжелом состоянии

10:25
  • среда
  • 14 октября 2020

Около 2,5 тысячи больных – на ИВЛ

Уровень заболеваемости коронавирусом в России вырос с 41 до 52-53 на 100 тысяч человек. Среди госпитализированных пациентов 11% - в тяжелом состоянии, еще 1,5% - в крайне тяжелом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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"В целом по стране почти 66% больных получают помощь амбулаторно. Среди госпитализированных почти 20% - больные с легким течением, 68% - средней степени тяжести", - сказал РИА Новости Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Министр уточнил, что на ИВЛ находятся 2356 человек.

По словам Мурашко, в стране развернуто уже 176 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом. Однако максимума, как отметил министр, не достигли: в июне Россия разворачивала 185 тысяч, то есть резерв сохраняется.

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