Умер бывший муж Любови Успенской

Она тепло отозвалась о покойном

Певица Любовь Успенская сообщила о кончине ее бывшего мужа Юрия Успенского.

"Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушел из жизни. Вечная память. Скорбим", - написала Успенская в Instagram, опубликовав черно-белое фото покойного.

Юрий Успенский занимался музыкой. Любовь и Юрий прожили вместе шесть лет. В конце 70-х годов они переехали в США. Там их брак распался.

Напомним, что Любовь Успенская была замужем четыре раза. От бизнесмена Александра Плаксина, который живет в США, она родила дочь Татьяну.

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