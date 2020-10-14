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Умер бывший муж Любови Успенской

10:41
  • среда
  • 14 октября 2020

Она тепло отозвалась о покойном

Певица Любовь Успенская сообщила о кончине ее бывшего мужа Юрия Успенского. 
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"Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушел из жизни. Вечная память. Скорбим", - написала Успенская в Instagram, опубликовав черно-белое фото покойного. 

Юрий Успенский занимался музыкой. Любовь и Юрий прожили вместе шесть лет. В конце 70-х годов они переехали в США. Там их брак распался. 

Напомним, что Любовь Успенская была замужем четыре раза. От бизнесмена Александра Плаксина, который живет в США, она родила дочь Татьяну.

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