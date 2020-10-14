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Мурашко заверил, что деньги для выплат медикам поступают своевременно

10:44
  • среда
  • 14 октября 2020

В настоящее время отдельное внимание уделяется зарплатам врачей и медперсонала

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что средства, направленные на выплату медицинским работникам стимулирующих, поступают в регионы своевременно.
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава ведомства отметил, что на сегодняшний день в стране для оказания медицинской помощи задействовано 468 тысяч работников системы здравоохранения.

"Все непосредственно средства стимулирующие перечисляются в регионы своевременно. Правительство держит этот вопрос на контроле. За период пандемии из федерального бюджета субъектам РФ в целях реализации мер по борьбе с COVID-19 в отрасли здравоохранения были направлены средства в общей сложности приближающиеся уже к 300 миллиардам", - сказал Мурашко.

Он добавил, что деньги выделяются не только на стимулирующие выплаты, но также на оснащение и переоснащение коечного фонда, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,1 миллионов человек, 1,09 миллион из них скончались. В России выявлено 1,33 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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