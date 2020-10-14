ТРЦ "РИО" грозит штраф до 300 тыс. рублей за нарушение антиковидных мер

Там не было оборудования для обеззараживания воздуха

Специалисты Роспотребнадзора проверили, как соблюдаются меры профилактики коронавируса в ТРЦ "РИО", который находится на Ленинском проспекте. Там выявлен ряд нарушений.

В частности, в зоне фудкорта и местах общего пользования торгового центра не было оборудования для обеззараживания воздуха. А для дезинфекции помещений использовались неэффективные против COVID-19 средства.

"Кроме того, отсутствует график проведения влажных уборок и дезинфекции помещений", - сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮЗАО Оксана Комракова.

Торговому центру грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей.

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