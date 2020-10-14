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В Париже могут ввести комендантский час из-за угрозы распространения COVID-19

10:50
  • среда
  • 14 октября 2020

Власти Франции обсуждают возможность введения запрета выходить на улицу после 20 часов

Власти Франции решили довести до общества всю серьезность ситуации с распространением коронавируса. Обсуждается возможность введения комендантского часа – гражданам запретят выходить на улицу после 20 часов. Ожидается, что с обращением к французам вечером 14 октября выступит президент страны Эммануэль Макрон.
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Днем ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс официально объявил о второй волне коронавируса. Максимальный уровень опасности объявлен уже в девяти крупных городах и регионах. В то же время, как премьер, так и министр здравоохранения Оливье Веран заверили, что каких-либо мер, которые вызовут сильное неудобство в жизни граждан, в ближайшее время принимать не будут.

Во Франции 12% всех сдаваемых тестов на COVID в стране — положительные. За все время пандемии в стране заразились 743 тысячи человек, скончались более 32,7 тысячи, передает французский новостной телеканал BFM-TV.

На фоне непростой обстановки есть и хорошие новости – в частности, о выздоровлении депутата Жана-Люка Райцера. Парламентарий заболел COVID-19 и месяц провел в коме. Вылечившийся Райцер вышел на работу, где коллеги встретили его овациями.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 38 033 287. На первом месте по количеству инфицированных США - 7,852 миллиона. Индия на втором месте - 7,175 миллиона заразившихся, на третьем Бразилия - 5,103 миллиона. Россия в этом списке на четвертом месте: на утро 13 октября в стране было выявлено 1 326 178 случаев COVID-19.

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