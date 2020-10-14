Мурашко озаботила стоимость лекарств от коронавируса

Министр уверен, что препараты должны быть доступными

Одной из первостепенных задач Минздрава в настоящее время является установка предельных цен на препараты от коронавирусной инфекции, считает глава ведомства Михаил Мурашко.

Ранее министерством были зарегистрированы некоторые препараты для лечения COVID-19. К примеру, ротивовирусный препарат "Фавипиравир" уже разрешен для использования в стационарах, передает РИА Новости.

"И сейчас следующая задача на него установить предельную зарегистрированную цену, для того чтобы обеспечить его доступность во всех категориях и минимизировать затраты бюджетов на данную терапию", - подчеркнул Мурашко.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,1 миллионов человек, 1,09 миллион из них скончались. В России выявлено 1,33 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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