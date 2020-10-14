Аналитик объяснил, зачем Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум

Жители Белоруссии начинают уставать от регулярных митингов

Аналитик Владимир Шаповалов объяснил, что ультиматум Светланы Тихановской в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко указывает в первую очередь на снижение протестной активности в республике.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии объявила Лукашенко, что у него есть две недели, чтобы сложить президентские полномочия, прекратить насилие и выпустить политзаключенных. В противном случае Тихановская пообещала протесты и массовые забастовки.

"Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог", - отметил Шаповалов. Он подчеркнул, что протесты в Белоруссии постепенно угасают, передает RT.

Эксперт добавил, что действия, объявленные Тихановской, в первую очередь пойдут во вред простым гражданам. "Тихановская предлагает набор методов, которые нанесут удар белорусской экономике и снизят доходы белорусских граждан", - заявил аналитик.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе. Некоторые страны обвиняют Россию во вмешательстве в дела соседней республики.

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