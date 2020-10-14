NASA разделило Луну между восемью странами

России в их числе нет

Договор об освоении Луны подписал директор NASA Джеймс Брайденстайн. К "Соглашению Артемиды", кроме США, присоединились семь стран - Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Япония.

Церемония подписания прошла в виртуальном формате в рамках Международного конгресса астронавтов. Как заявил Брайденстайн, задача соглашения - укрепить и реализовать на практике обязательства, закрепленные в Договорп по космосу от 1967 года.

"Впервые мы устанавливаем последствия для стран в случае несоблюдения Договора по космосу. В частности, если страна не соблюдает Договор по космосу, она не может быть участником программы "Артемида", - подчеркнул директор NASA.

"Соглашения Артемиды", получившие название в честь лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. В числе принципов NASA называет, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Лунная программа Artemis состоит из трех этапов. На первом из них запланирован облет спутника Земли беспилотным кораблем Orion. На втором этапе Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третий этап предполагает высадку астронавтов на спутник Земли – она запланирована на 2024 год.

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