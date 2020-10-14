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Что нужно делать на Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы праздника

11:31
  • среда
  • 14 октября 2020

Его отмечают с 1164 года

14 октября православные россияне отмечают один из наиважнейших праздников - Покров Пресвятой Богородицы.  
Что категорически запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы

Праздник отсылает к событиям, которые произошли в Константинополе в 910 году при императоре Льве Великом (Мудром). Тогда на византийцев напали, по разным данным, то ли сарацины, то ли племена русов и болгар. Когда враги взяли город в кольцо, во Влахернской церкви произошло чудо. Святой Андрей Юродивый, который принял подвиг юродства, увидел Деву Марию с ангелами. По легенде, она простерла над молящимися свой плат, защитив тем самым христиан от мусульман. 

На Руси Покров начали отмечать при князе Андрее Боголюбском в 1164 году. В это время люди завершали сельскохозяйственные работы и готовились к зиме. 

14 октября хозяйки пекли блины и ходили с ними по дому, читая молитву пресвятой Богородице. Несколько кусочков женщины клали по углам, чтобы задобрить домового, который осенью, как верили в народе, впадает в спячку до весны. 

Кроме того, хозяйки пекли покровский каравай, варили мед и брагу. Праздник отмечали весело - с песнями и плясками. 

Покров Пресвятой Богородицы считался девичьим праздником, поскольку в это время на Руси наступала пора свадеб. Согласно поверьям, заключенные в это время союзы были самыми крепкими. 14 октября девушкам не рекомендовалось отказывать сватам и женихам, в противном случае они могли засидеться в девках. 

На Покров принято просить у матерей благословения. "Как Матерь Божья своим покровом укрыла землю от всяческих бед, так и я поступаю с детьми своими", - говорили на Руси матери, благословляя своих отпрысков. 

Согласно приметам, если 14 октября дует северный или восточный ветер, то зима будет суровой. Южный ветер предвещает снежную и мягкую зиму, а переменный ветер - переменчивую зиму. 

Если журавли улетают до Покрова, то зима грядет ранняя и холодная. А если белки к 14 октября полиняли, то зимние месяцы ожидаются относительно теплыми.  

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