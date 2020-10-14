Лавров рассказал о неожиданном вмешательстве Путина в переговоры по Карабаху

Президент вступил в решающий момент

Владимир Путин внимательно следил за переговорами министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагоном Карабахе, которые проходили в Москве 9 октября. В решающий момент президент России вмешался, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент. Он контролировал наши ночные бдения, и уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали", - заявил Лавров в интервью радиостанциям "Говорит Москва", "Спутник" и "Комсомольская правда".

Дипломат убежден, что политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно. По словам Лаврова, предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом отношении остаются на столе переговоров.

Что же касается попыток Турции принять активное участие в решении карабахского вопроса, то Лавров заметил: Москва никогда не квалифицировала Анкару как стратегического союзника. Российско-турецкие отношения – это, по словам главы МИД России, тесное партнерство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"