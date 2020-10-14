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Лавров задался вопросом, может ли Россия иметь дело с ЕС

12:08
  • среда
  • 14 октября 2020

Дипломату не нравится отношение Евросоюза

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва периодически задается вопросом, можно ли иметь дела с Евросоюзом. Он подчеркнул, что речь идет не просто о привычном бизнесе, но и о ведении дел с ЕС вообще.

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Министр подчеркнул, что в Евросоюзе смотрят на Россию "не просто свысока, а достаточно высокомерно и, я бы сказал, аррогантно". По словам дипломата, от Москвы требуют "отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению Евросоюза, совершили", передает РИА Новости.

"Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть, во-первых, собственная конституция, собственные законы", - подчеркнул Лавров.

Ранее, 13 октября, министр уже допустил сценарий, при котором Москва максимально оборвет отношения с Евросоюзом. В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сотрудничество с Россией, несмотря на введенные ранее санкции, представляет взаимный интерес.

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