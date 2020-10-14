В России за сутки выявлен 14 231 новый случай коронавируса

Свыше 7 тысяч полностью выздоровели

За последние сутки в России зафиксировали 14 231 случай заболевания коронавирусом.

"Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек", - пишет оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Наибольший прирост больных выявлен в Москве - 4 573 человека. Следом идут Санкт-Петербург (602 человека) и Московская область (429).

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев заражения коронавирусом. 23 205 человек скончались от COVID-19. 1 039 705 граждан России выздоровели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"