ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлен 14 231 новый случай коронавируса

11:50
  • среда
  • 14 октября 2020

Свыше 7 тысяч полностью выздоровели

За последние сутки в России зафиксировали 14 231 случай заболевания коронавирусом. 
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

"Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек", - пишет оперштаб Москвы в своем Telegram-канале. 

Наибольший прирост больных выявлен в Москве - 4 573 человека. Следом идут Санкт-Петербург (602 человека) и Московская область (429). 

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев заражения коронавирусом. 23 205 человек скончались от COVID-19. 1 039 705 граждан России выздоровели. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка в маске в магазине оптики
Девушка в маске в магазине оптики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.