Гангрену причислили к возможным последствиям коронавируса

Инфекция способна поражать стенки сосудов и вызывать тромбоз

Вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что гангрена может стать одним из осложнений коронавирусной инфекции. Ранее об этом сообщили медики из Сингапура.

"Уже давно известно, что коронавирус поражает стенки сосудов, может размножаться и может вызывать образование тромбов. Гангрена – это редкое осложнение коронавируса. Аорта – это большой сосуд, чтобы там обрадовался тромб – такое бывает редко", - отметил Альтштейн.

Российский врач добавил, что в Сингапуре на сегодняшний день самая низкая степень летальности от COVID-19 по всему миру. Вирусолог предположил, что это может быть связано с распространением сильно смещенного варианта "дикого" коронавируса, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,1 миллионов человек, 1,09 миллион из них скончались. В России выявлено 1,33 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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