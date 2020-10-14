ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гангрену причислили к возможным последствиям коронавируса

12:36
  • среда
  • 14 октября 2020

Инфекция способна поражать стенки сосудов и вызывать тромбоз

Вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что гангрена может стать одним из осложнений коронавирусной инфекции. Ранее об этом сообщили медики из Сингапура.

В России за сутки выявлен 14 231 новый случай коронавируса
Собянин рассказал, почему старшеклассников переведут на дистанционку

"Уже давно известно, что коронавирус поражает стенки сосудов, может размножаться и может вызывать образование тромбов. Гангрена – это редкое осложнение коронавируса. Аорта – это большой сосуд, чтобы там обрадовался тромб – такое бывает редко", - отметил Альтштейн.

Российский врач добавил, что в Сингапуре на сегодняшний день самая низкая степень летальности от COVID-19 по всему миру. Вирусолог предположил, что это может быть связано с распространением сильно смещенного варианта "дикого" коронавируса, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,1 миллионов человек, 1,09 миллион из них скончались. В России выявлено 1,33 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врач рассматривает рентген
Врач рассматривает рентген
Врач бинтует руку пациенту
Врач бинтует руку пациенту
Врачи и пациенты инфекционного отделения
Врачи и пациенты инфекционного отделения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.