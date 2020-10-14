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Александр Морозов из "Кривого зеркала" похудел на 40 килограммов

12:36
  • среда
  • 14 октября 2020

Он лег на операционный стол

47-летний актер Александр Морозов, который прославился благодаря участию в шоу "Кривое зеркало", сделал операцию на желудке и избавился от лишнего веса.  
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"Худеть в спортзале и сидя на диетах совсем не для меня, поэтому мне сделали гастрошунтирование. Это обратимая операция, при желании можно вернуть первоначальный объем желудка, и я снова стану толстым", - рассказал Морозов в программе "Судьба человека". 

По его мнению, многие звезды сделали такую же операцию, но в этом не признаются. Они обманывают, будто похудели благодаря спорту и диетам. "Думаю, что своим враньем они только вредят людям, которые хотят худеть", - заявил юморист, который весил 140 килограммов при росте 164 сантиметра.  

Коллеги и друзья отговаривали Морозова от похудения. Им казалось, что таким образом он навредит своему образу. В итоге они ошиблись, уверяет артист. Звезда "Кривого зеркала" намерен похудеть еще на 20 килограммов. 

Александр Морозов признался, что некоторое время назад он вел нездоровый образ жизни. Он не только много ел, но еще курил и пил. "Как-то сел за стол и очнулся на полу, стало очень страшно, позвонил друзьям. Они отвезли меня в больницу, где меня еле откачали", - рассказал юморист. После этого он решил завязать с вредными привычками.

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