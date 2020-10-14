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Оппозиция отказалась сотрудничать с Лукашенко по изменению конституции

12:25
  • среда
  • 14 октября 2020

Президента Белоруссии обвинили в том, что он не выполнил требования протестующих

Сотрудничество с нынешними властями Белоруссии по вопросу изменения конституции страны исключено. Оппозиция не намерена в этом участвовать, заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.
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 "Консенсуса нет. Потому что никто из нас не собирается работать над конституцией", - написал Латушко в своем телеграмм-канале. По его словам, власти Белоруссии не выполнили требования, с которыми выступила оппозиция.

О подготовке изменений в конституцию президент Белоруссии объявил 17 августа. Александр Лукашенко подчеркнул, что предусматривается, в частности, перераспределение властных полномочий – и он лично готов "поделиться" президентскими функциями. Реализовывать это перераспределение, по словам белорусского лидера, надо через конституционный процесс, а не на уличных акциях.

Массовые беспорядки начались в белорусских городах после президентских выборов 9 августа. На них победил, по данным ЦИК, Лукашенко, за которого проголосовали более80% избирателей. Оппозиция итогов выборов не признала.

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