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Лавров: США превращают Молдавию в "нарыв" на постсоветском пространстве

12:59
  • среда
  • 14 октября 2020

Механизм приднестровского урегулировании не работает по вине Вашингтона

Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами по многим направлениям – в том числе и в вопросе приднестровского урегулирования, заявил Сергей Лавров. Глава МИД напомнил, что существует механизм "пять плюс два" - это переговоры при участии Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдателей от США и Евросоюза.
Лавров указал на возможность политического урегулирования в Карабахе

Однако этот механизм на сегодняшний день не работает именно по вине Вашингтона. Министр иностранных дел России считает, что Соединенные Штаты пытаются создать в Молдавии новый "нарыв" на постсоветском пространстве.

"Пока, к сожалению, этот механизм по приднестровскому урегулированию не работает. Прежде всего потому, что американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве", - заявил Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что усилия Вашингтона в Кишиневе сейчас направлены на разрушение коалиции, которая сформировалась между кандидатом на пост президента Молдавии Майей Санду и молдавским лидером Игорем Додоном и его Социалистической партией. США рассчитывают, что этот  союз развалится, и победу одержат прозападные силы, заключил Лавров.

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