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Родные Конкина пресекли попытку похищения его маленькой внучки

13:12
  • среда
  • 14 октября 2020

Девочку экстренно увезли с похорон матери

Помощница актера Владимира Конкина рассказала об инциденте, который произошел на похоронах его дочери Софии, утонувшей в бассейне. По словам Елены Переселени, неизвестные люди попытались похитить 11-летнюю дочь покойной. 
Дочь Конкина попала на фото с бутылкой вина незадолго до трагедии

Во время похорон к школьнице подошли неизвестные люди. Они пытались увести ее под предлогом разговора, сообщила Переселени. Если бы не родственники, девочку могли бы похитить. 

"Но с нашей стороны, со стороны сына Владимира Алексеевича, девочка была посажена в машину и ее увезли. Кто эти люди, я понятия не имею", - сказала помощница Владимира Конкина в программе "Пусть говорят". 

Напомним, что Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна. По мнению врачей, она скончалась в результате утопления. Ее отец и родные заявили, что девушку могли убить. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По слухам, перед бассейном София употребляла алкоголь. Ее похоронили 29 сентября. 

Владимир Конкин тяжело перенес гибель дочери. Заслуженный артист России попросил друзей и родных временно его не беспокоить.

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