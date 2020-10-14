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В Москве обсудили американскую избирательную систему

14:52
  • среда
  • 14 октября 2020

Также речь зашла о влиянии коронавируса на выборы

Чего ждать от президентских выборов в США американцам и всему миру. Эту тему в среду обсудили на конференции в Москве, передает "ТВ Центр".

В ходе дискуссии эксперты говорили о том, как устроена американская избирательная система, ее недостатках и преимуществах. Особое внимание уделили тому, как на президентскую гонку повлияли пандемия и другие вызовы.

"Избирательная система США - одна из наихудших существующих в мире систем. Она не позволяет осуществлять демократические выборы главы государства. Собственно говоря, это не наша оценка", - рассказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии  Максим Григорьев.

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