В Москве школьникам 1-5 классов разблокируют транспортные карты

Льготные поездки для старшеклассников пока недоступны

В среду стало известно, как после каникул будут учиться столичные школьники в условиях пандемии. Как сообщил на своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин, с понедельника ученики с 6-го по 11-ый классы начнут обучаться дистанционно, а с 1-го по 5-ый, вновь пойдут в школу.

Двухнедельные каникулы в московских школах, как показала статистика, оказались эффективными. Меньше общения, меньше передвижений по городу и - как результат - доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11 процентов. Об этом в среду сообщил Сергей Собянин в своем блоге:

"В абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет. И в целом по городу, и среди детей – тоже. В понедельник количество госпитализаций достигло 1250 человек. Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу. Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, мы приняли следующие решения. 19 октября 2020 г. ученики с первого по пятый классы возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения".

Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией - так мэр объяснил свое решение. На их долю приходится две трети всех заболевших детей. К тому же ученики начальных классов чаще всего не могут остаться один на один с онлайн платформой. Пятиклассников решили тоже оставить в офлайне. Ведь у них непростой год - они привыкают к новым классным руководителям и разным учителям. А вот старшеклассники легко адаптируются к удаленной учебе, могут без помощи родителей подключаться к дистанционным урокам. Более того, кому-то даже больше нравится именно такой формат.

"Если мы говорим о ребятах с 6 класса по 11-й, это те ребята, которые с гаджетами не просто дружат. А просто, наверное, как часть их жизни. Поэтому это ребята, которые самостоятельно делают уроки, родители с ними не занимаются. Поэтому эти ребята могут собраться. Наша задача - со стороны школы – организовать", - рассказала председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности города Москвы при ДОНМ Людмила Мясникова.

С 19 октября разблокируют только транспортные карты учащихся с первого по пятый классы. Льготные поездки для старшеклассников будут по-прежнему недоступны. Такое решение позволит сократить эпидемиологическую нагрузку в школах. 500 тысяч детей в ближайшие две недели останутся дома. Оставшиеся 540 тысяч смогут рассредоточиться по зданиям и комфортно соблюдать социальную дистанцию. Негосударственным образовательным организациям Сергей Собянин рекомендует принять такие же меры.

Подумали и о педагогах старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Им в школу приходить не придется. Через две-три недели планируют запустить новый формат преподавания - тьюторство. Другими словами - наставничество. Таких учителей переведут на удаленный режим. Но работать они будут не со школьниками, а со студентами и выпускниками педагогических вузов, которые вместо них будут вести уроки. Опытные учителя из дома будут контролировать учебный процесс и давать советы молодым коллегам.

"У нас меньше 10 человек буквально таких сотрудников. Оно будет, скорее, носить некий характер обмена опытом, интересным опытом. И работа на перспективу. Потому что мы динамично развивающаяся образовательная организация. У нас каждый год увеличивается контингент обучающихся. Поэтому новые профессиональные кадры нам нужны", - отметила директор школы № 158 Зоя Чернышева.

До 1 ноября будут закрыты и все учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, которые находятся в ведении правительства Москвы. Решения непростые, отметил Сергей Собянин в своем блоге, но необходимые.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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