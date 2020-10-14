ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве опечатали клинику, где выдавали фиктивные справки об отсутствии COVID-19

15:16
  • среда
  • 14 октября 2020

В ней проводили обычную экспресс-диагностику

Росздравнадзор опечатал пока первую московскую клинику, которая выдавала фиктивные справки об отсутствии COVID-19. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Мурашко озаботила стоимость лекарств от коронавируса

Объявление на дверях обещало установить истину всего за 15 минут - причём прямо на дому. Полки в кабинетах были буквально забиты различными тестами и реактивами. Оказалось, всё это не имело никакого отношения к диагнозу, который врачи указывали в справках.

Результаты сложного исследования ПЦР, на которое обычно уходит от двух до десяти суток, значились только на бумаге. На самом деле в клинике проводили обычную экспресс-диагностику. Она может определить наличие антител, но не позволяет точно сказать, есть ли у пациента коронавирус.

Всё, что в клинике выдавали за материалы для проведения серьёзной диагностики, изъяли. Теперь Росздравнадзору предстоит изучить их происхождение и эффективность, а ещё установить тех, кто успел получить липовые тесты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
Проверка клинники
Проверка клинники
Опечатывание дверей
Опечатывание дверей
Обыск в клинике
Обыск в клинике
Проверка клинники
Проверка клинники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.