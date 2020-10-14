В Москве опечатали клинику, где выдавали фиктивные справки об отсутствии COVID-19

В ней проводили обычную экспресс-диагностику

Росздравнадзор опечатал пока первую московскую клинику, которая выдавала фиктивные справки об отсутствии COVID-19. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Объявление на дверях обещало установить истину всего за 15 минут - причём прямо на дому. Полки в кабинетах были буквально забиты различными тестами и реактивами. Оказалось, всё это не имело никакого отношения к диагнозу, который врачи указывали в справках.

Результаты сложного исследования ПЦР, на которое обычно уходит от двух до десяти суток, значились только на бумаге. На самом деле в клинике проводили обычную экспресс-диагностику. Она может определить наличие антител, но не позволяет точно сказать, есть ли у пациента коронавирус.

Всё, что в клинике выдавали за материалы для проведения серьёзной диагностики, изъяли. Теперь Росздравнадзору предстоит изучить их происхождение и эффективность, а ещё установить тех, кто успел получить липовые тесты.

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