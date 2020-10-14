"Московское долголетие" приготовило новые онлайн-занятия

Темы на любой вкус
Для столичных пенсионеров на время домашнего режима проект "Московское долголетие" подготовил новые онлайн-занятия. Проводят их сразу по 30 направлениям, передает "ТВ Центр".
Темы самые разнообразные - это и музыка, и иностранные языки, и компьютерные технологии, и даже физкультура. Кроме того, любителей истории ждут виртуальные экскурсии.
Узнать расписание и записаться в онлайн-группу можно по телефону ближайшего центра соцобслуживания. Все номера указаны на портале правительства Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"