"Московское долголетие" приготовило новые онлайн-занятия

Темы на любой вкус

Для столичных пенсионеров на время домашнего режима проект "Московское долголетие" подготовил новые онлайн-занятия. Проводят их сразу по 30 направлениям, передает "ТВ Центр".

Темы самые разнообразные - это и музыка, и иностранные языки, и компьютерные технологии, и даже физкультура. Кроме того, любителей истории ждут виртуальные экскурсии.

Узнать расписание и записаться в онлайн-группу можно по телефону ближайшего центра соцобслуживания. Все номера указаны на портале правительства Москвы.

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