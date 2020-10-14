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"Московское долголетие" приготовило новые онлайн-занятия

15:28
  • среда
  • 14 октября 2020

Темы на любой вкус

Для столичных пенсионеров на время домашнего режима проект "Московское долголетие" подготовил новые онлайн-занятия. Проводят их сразу по 30 направлениям, передает "ТВ Центр".

Темы самые разнообразные - это и музыка, и иностранные языки, и компьютерные технологии, и даже физкультура. Кроме того, любителей истории ждут виртуальные экскурсии.

Узнать расписание и записаться в онлайн-группу можно по телефону ближайшего центра соцобслуживания. Все номера указаны на портале правительства Москвы.

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