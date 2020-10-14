Собянин рассказал о будущем облике Павелецкой площади

Мэр побывал на месте масштабной стройки

Работы на площади Павелецкого вокзала будут завершены уже в следующем году. На месте долгостроя появится парк, который уже называют вторым "Зарядьем", а под ним - торговый центр. Как идёт стройка, в среду проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Попасть в торговый комплекс можно будет как со стороны вокзала, так и с улицы Дубининская, с Садового кольца и из центра самого парка - через вход под стеклянной крышей в виде ракушки. В парке же сделают дорожки, установят лавочки и фонари, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

"На этом месте будет первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, с прогулочными площадками, ну и сопутствующей, конечно, торговлей, но самое главное, что будет упорядочен транспортно-пересадочный узел, который является одним из самых крупнейших в Москве, около 350 тысяч пассажиров в сутки - это и Кольцевое метро, Замоскворецкая линия, Садовое кольцо, трамвайные пути, которые мы реконструировали, "Аэроэкспресс", который отправляется с Павелецкого вокзала, и так далее", - отметил Собянин.

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