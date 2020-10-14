Укравших 3,6 млн рублей у москвича нашли на Урале

Им грозит крупный тюремный срок

Столичные полицейские задержали злоумышленников, похитивших 3 миллиона 600 тысяч рублей у москвича. Он решил купить иностранную валюту, воспользовавшись помощью посредников, которых нашёл через интернет, передает "ТВ Центр".

Встретился с ними около обменника, передал деньги и остался ждать снаружи. Неожиданно к нему подошли неизвестные и распылили газовый баллончик. А новые знакомые выбежали из отделения банка и скрылись с деньгами.

Задержать подозреваемых удалось только в Екатеринбурге. Теперь им грозит 12 лет тюрьмы.

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