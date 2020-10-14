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Сябитова рассказала о самой неадекватной клиентке

13:25
  • среда
  • 14 октября 2020

Сваха пожаловалась на тяжелую работу

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о самом странном случае за всю свою карьеру свахи. Женщина поделилась историей "неадекватной" клиентки, сотрудничество с которой закончилось судебными разбирательствами.

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Сябитова призналась, что клиентка оказалась недовольна тем, что сваха не смогла найти для нее достойного жениха. В результате женщина смогла отсудить у телеведущей почти полмиллиона рублей.

"В суде я должна доказать, что оказываю услуги, для этого я потом уже стала использовать официально аудио и видеозаписи. Я даже просила женихов, которые с ней знакомились, сказать правду. Она хотела меня чисто наказать. У нее формулировка была, что я не выполнила договор. В договоре не написано, что я должна ей жениха, там четко прописаны услуги", - пожаловалась Сябитова.

Она добавила, что впоследствии стало известно о тяжелом заболевании клиентки – женщина боролась с онкологией. Досталось не только свахе, но и мужчине, с которым Сябитова познакомила клиентку – женщина посадила его в тюрьму.

"У меня не было веселых историй, потому что это достаточно серьезная и сложная работа. Я не была ни на одной свадьбе", - резюмировала телеведущая.

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