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Президент Киргизии подписал указ о новом правительстве во главе с Жапаровым

13:34
  • среда
  • 14 октября 2020

Кабинет обновился

Новое правительство Киргизии возглавил Садыр Жапаров. Указ о составе кабинета министров и назначении премьера подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков.
Парламент Киргизии утвердил правительство Жапарова

"Президент сегодня, 14 октября, подписал указ "О назначении премьер-министра и членов правительства Киргизской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

Состав правительства существенно обновился. Постов лишились почти все вице-премьеры.  Должности сохранили министр экономики, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности, министр юстиции. Главой МИД стал Руслан Казакбаев, он с 2010 по 2012 год уже возглавлял внешнеполитическое ведомство. Первым вице-премьером назначен Артем Новиков, который в 2017-2018 годах был министром экономики.

Новый состав кабмина во главе с Жапаровым ранее утвердил парламент, которому понадобилось для этого три попытки. На двух заседаниях 6 и 10 октября не было кворума, напоминает ТАСС.

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