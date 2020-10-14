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"Мой дружище": Пугачева трогательно обратилась к Юдашкину

13:48
  • среда
  • 14 октября 2020

Они давно дружат семьями

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram фотографию, где она сидит рядом со своим другом - художником-модельером Валентином Юдашкиным. 14 октября народному художнику России исполнилось 57 лет. 
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На опубликованном кадре Пугачева прижалась к Юдашкину. Они сидят на красном диванчике в окружении родных. 

"Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день", - написала Алла Пугачева. 

Кстати, сейчас Юдашкин вместе с женой Мариной отдыхают в оздоровительном центре под Москвой. Марина написала в соцсети, что она очень любит своего супруга. "Никогда ни в чем не сомневайся, мы, твоя семья, всегда рядом", - заверила она именинника. 

- Алла, вы прям девочка, очень хорошо выглядите, такая худенькая, - пишут под фото на странице Пугачевой. 

- С днем рождения, гениальный художник и верный друг!  

- Как вижу новое фото у Аллы Борисовны, сразу поднимается настроение! 

- Приятно видеть, когда люди дружат семьями. Так держать.  

- Фото шикарное. Портретный вариант эпохи... Короче, осень красиво! 

- Приятно видеть всех вместе - маэстро моды и вас, радость наша. 

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