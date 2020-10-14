Новая система стимулирующих выплат медикам появится в России

О доплатах рассказал Михаил Мурашко

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что с ноября текущего года в России начнет действовать новая система стимулирующих выплат медработникам. В настоящее время ведется подготовка необходимых документов.

Мурашко подчеркнул, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в регионы было направлено порядка 300 миллиардов рублей на борьбу с вирусом.

Глава ведомства добавил, что выплаты предусмотрены на три месяца - апрель, май и июнь. Врачи, которые непосредственно контактируют с заболевшими коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч, младший медперсонал - по 25 тысяч. Врачи скорой помощи, которые работают в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой полагается по 25 тысяч в месяц, передает ТАСС.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,1 миллионов человек, 1,09 миллион из них скончались. В России выявлено 1,33 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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