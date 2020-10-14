Установлен рекорд скорости полета к МКС

"Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа

Установлен рекорд скорости полета к Международной космической станции. Корабль "Союз МС-17" впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме – чуть более чем за три часа.

Корабль вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала в 08:45 мск 14 октября с 31-й площадки космодрома Байконур. "Союз МС-17" пристыковался к МКС в 11:48 мск.

Корабль доставил на МКС экипаж в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкови, а также американского астронавта Кэтлин Рубинс. Предстоит проверить герметичность стыковки, выровнять давление между пилотируемым кораблем и МКС и перейти на станцию, сообщается на сайте Роскосмоса.

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